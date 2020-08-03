İZMİR Foça'daki 4 kişinin yaşamını yitirdiği teknenin kaptanı tutuklandı - Son Dakika

Foça'daki 4 kişinin yaşamını yitirdiği teknenin kaptanı tutuklandı

İzmir'in Foça ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralı kurtarıldığı, 1 kişinin ise halen kayıp olarak arandığı tekne faciasıyla ilgili polis tarafından gözaltına alınan 39 yaşındaki kaptan Adem Demir'in 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandığı öğrenildi. Demir'in hakkında dava açılması halinde TCK'nın 85/2'in maddesini içeren "Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmüyle yargılanacak.

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Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir), (DHA)