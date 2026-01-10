İzmir Göbek Otu: Yeni Endemik Bitki Türü Keşfedildi - Son Dakika
Teknoloji

İzmir Göbek Otu: Yeni Endemik Bitki Türü Keşfedildi

10.01.2026 16:44
Ödemiş'te bulunan İzmir göbek otu, Türkiye'nin ilk endemik göbek otu türü oldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Batı Anadolu'ya özgü yeni bir bitki türü keşfedildi. Türkçe "İzmir göbek otu" adı verilen bitki, Türkiye'nin ilk endemik göbek otu türü olarak literatüre girdi.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, EÜ ve Hacettepe Üniversitesinden (HÜ) araştırmacılar, farklı olduklarını düşündükleri tür üzerine çalışma yürüttü.

Arazi çalışmaları, türün morfolojik incelemeleri ve bilimsel tanımı Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve Dr. Tuğkan Özdöl tarafından yapıldı.

Türün genetik ve filogenetik analizleri Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Dr. Barış Özüdoğru ve Dr. Ilgın Deniz Can tarafından yapıldı. Çalışmanın laboratuvar süreçleri ve ölçümlerine Dr. Ademi Fahri Pirhan ve Dr. Şükrü Arasan katkı sundu.

Arazi çalışmalarına ve makalenin değerlendirme sürecine Doç. Dr. Mehmet Maruf Balos destek verirken Musa Geçit de saha çalışmaları ve türün yayılışına ilişkin gözlemleriyle çalışmaya katkı sağladı.

Uluslararası bilimsel bir dergide yayımlanarak literatüre giren türün bilimsel ismi "Umbilicus choripetalus" Türkçe ismi ise "İzmir göbek otu" oldu.

Söz konusu bitkinin Türkiye'nin ilk endemik göbek otu türü olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Hasan Yıldırım, İzmir göbek otunun volkanik zeminlere bağlı olmasının türü ekolojik açıdan da özgün kıldığını belirtti.

Kaynak: AA

