İzmir haber: İzmir'de 15 Milyon Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir haber: İzmir'de 15 Milyon Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi

07.10.2022 11:55

İzmir haber: İzmir'in Buca ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, içi doldurulmuş ve satışa hazır halde 15 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, içi doldurulmuş ve satışa hazır halde 15 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İzmir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ve Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buca ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde kaçak makaron satışı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese dün yapılan operasyonda, içi doldurulmuş ve satışa hazır halde 15 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: ANKA

Jandarma, Hisarcık, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haber: İzmir'de 15 Milyon Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haber: İzmir'de 15 Milyon Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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