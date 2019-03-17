Son Dakika Haberleri: "İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin"

"İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin"

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, " İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin. İzmir'i hiç kimse arka bahçesi zannetmesin. Güzel İzmir'de bir şey değişecek, bu suretle her şey değişecektir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:10 

Devlet Bahçeli, MHP, İzmir, Ekonomi
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