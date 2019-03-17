"İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin"
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli, " İzmir
'i hiç kimse çantada keklik görmesin. İzmir'i hiç kimse arka bahçesi zannetmesin. Güzel İzmir'de bir şey değişecek, bu suretle her şey değişecektir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:10
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