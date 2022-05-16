İzmir'in Çeşme ilçesinde bıçaklanan uzman çavuş kurtarılamadı - Son Dakika
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İzmir'in Çeşme ilçesinde bıçaklanan uzman çavuş kurtarılamadı

16.05.2022 09:13
İzmir'in Çeşme ilçesinde bıçaklanan uzman çavuş kurtarılamadı

İzmir'in Çeşme ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir uzman çavuş bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir uzman çavuş bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi ise Bayraklı ilçesinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Çeşme ilçesine bağlı Musalla Mahallesi 2122 Sokakta bulunan Çeşme Otogarı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Alper Akkaş'ın İstanbul'da çalışan eski kız arkadaşının sevgilisi olduğu öne sürülen M.T. ile aralarında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.T. yanında getirdiği bıçak ile uzman çavuş Alper Akkaş'ı bıçakladı. Olayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu tüm müdahalelere rağmen uzman çavuş Alper Akkaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cinayet şüphelisi polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı

Kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada uzman çavuş Alper Akkaş'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli M.T., olay yerinden taksiye binerek İzmir istikametine doğru kaçmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, İzmir polisi harekete geçti. Şüphelinin İzmir'e Balçova ilçesinden giriş yaptığını tespit eden İzmir polisi, taksiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin Konak istikametinden Bayraklı istikametine geçiş yaptığı sırada Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalanan şüpheli M.T. buradaki sağlık kontrollerinin ardından Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

İzmir'in Çeşme ilçesinde bıçaklanan uzman çavuş kurtarılamadı
İzmir'in Çeşme ilçesinde bıçaklanan uzman çavuş kurtarılamadı
İzmir'in Çeşme ilçesinde bıçaklanan uzman çavuş kurtarılamadı

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Hisarcık, İzmir, Çeşme, Çavuş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'in Çeşme ilçesinde bıçaklanan uzman çavuş kurtarılamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'in Çeşme ilçesinde bıçaklanan uzman çavuş kurtarılamadı - Son Dakika
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