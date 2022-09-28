Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İzmir açıklarında geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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