İzmir açıklarında geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

28.09.2022 22:22
İzmir açıklarında geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 31 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 31 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salı içerisindeki 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Kuşadası'nda geri itilen 116 düzensiz göçmen kurtarıldı Kuşadası'nda geri itilen 116 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir açıklarında geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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