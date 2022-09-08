Megastar Tarkan: "Konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" - Son Dakika
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Megastar Tarkan: "Konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız"

08.09.2022 08:58
Megastar Tarkan: "Konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız"

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan platform büyük bir gürültüyle çöktü.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan platform büyük bir gürültüyle çöktü. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü sanatçı Tarkan, "İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" ifadelerini kullandı.

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde 9 Eylül tarihinde Cumhuriyet Meydanında sahne alacak olan ünlü sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan dev platform dün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkıldı. Facianın eşiğinden dönülen olayın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

"HERKESE ÇOK GEÇMİŞ OLSUN"

Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü sanatçı Tarkan, "İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir'e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" ifadelerine yer verdi.

(Akın Küçükkurt - Mustafa İç/İHA)

YORUMLAR
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Tarkan'ın konseri öncesinde sahnenin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı: Kazanın konser sırasında yaşanmaması ise sevindirdi Tarkan'ın konseri öncesinde sahnenin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı: Kazanın konser sırasında yaşanmaması ise sevindirdi Konser vereceği sahne yıkılan Tarkan'dan ilk açıklama: Elimizden ne gelirse yapacağız Konser vereceği sahne yıkılan Tarkan'dan ilk açıklama: Elimizden ne gelirse yapacağız İzmir'de Tarkan Konseri Öncesi Çöken Platform Kaldırılıyor İzmir'de Tarkan Konseri Öncesi Çöken Platform Kaldırılıyor
Kaynak: İHA

Tarkan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Megastar Tarkan: 'Konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız' - Son Dakika

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