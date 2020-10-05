İzmir'in en fazla kan bağışı yapılan ilçesi Aliağa - Son Dakika

Aliağa, nüfusa oranla İzmir'in en fazla kan bağışı yapılan ilçesi oldu.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök'ü makamında kabul etti. Dr. Gökay Gök, Başkan Serkan Acar'a ve Aliağa Belediyesine Türk Kızılay'ına verdiği desteklerden ötürü teşekkür ederken, "Olası acil durumlarda kullanılacak kan stoku pek çok insanın hayatını kurtarır. Nadir görülen kan gruplarından gelen düzenli bağışlar bizim için çok önemli" dedi.

Aliağa'nın nüfus oranına bağlı olarak İzmir'de en fazla kan bağışı yapılan birinci ilçe olduğunu dile getiren Gök, Aliağa'da yaşayan vatandaşlara teşekkür etti.

"Kan acil değil sürekli ihtiyaç"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise Türk Kızılay'ının vatandaşların en zor anında yanında olduğuna belirterek kan bağışının önemini vurguladı. Aliağa halkının kan bağışına önem verdiğini belirten Başkan Acar, "Kan acil değil sürekli ihtiyaç" anlayışıyla bu duyarlılığın devamını diliyorum" dedi.

Ziyarette Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, Başkan Acar'a, Türk Kızılay'ına desteklerinden ötürü "Teşekkür Belgesi" takdim etti. - İZMİR