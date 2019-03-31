İzmir'in Karaburun İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı İlkay...
2 saat önce
İzmir'in Karaburun ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı İlkay Girgin Erdoğan kazandı.
İzmir
'in Karaburun
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı İlkay Girgin Erdoğan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İlkay Girgin Erdoğan 3 bin 548, AK Parti
adayı Ferhan Eroğlu
2 bin 941, Diğer adayı bin 222 oy aldı.
-Erdoğan'ın öz geçmişi
1971 yılında Mordoğan
'da doğan İlkay Girgin Erdoğan, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi
Hukuk Fakültesini bitiren Erdoğan, 1999'dan bu yana Karaburun'da avukatlık yapmaktadır. Erdoğan, 2004'ten itibaren Karaburun belediye meclis üyeliği ve belediye meclis başkanvekilliği görevlerini yapmaktadır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:14 Kaynak: AA
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