Son Dakika Haberleri: İzmir'in Karaburun İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı İlkay...

İzmir'in Karaburun İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı İlkay...

2 saat önce

İzmir'in Karaburun ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı İlkay Girgin Erdoğan kazandı.

İzmir'in Karaburun İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı İlkay..., System.String[]
İzmir'in Karaburun ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı İlkay Girgin Erdoğan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İlkay Girgin Erdoğan 3 bin 548, AK Parti adayı Ferhan Eroğlu 2 bin 941, Diğer adayı bin 222 oy aldı.

-Erdoğan'ın öz geçmişi

1971 yılında Mordoğan'da doğan İlkay Girgin Erdoğan, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Erdoğan, 1999'dan bu yana Karaburun'da avukatlık yapmaktadır. Erdoğan, 2004'ten itibaren Karaburun belediye meclis üyeliği ve belediye meclis başkanvekilliği görevlerini yapmaktadır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:14 Kaynak: AA

İlkay Girgin Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Karaburun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama İmamoğlu'ndan Seçim Sonuçlarına İlişkin Son Dakika Açıklaması: Kazandığımızı Biliyoruz Tüm Dünya Gözünü Ekrem İmamoğlu'na Çevirdi Son Dakika! Anadolu Ajansından Veri Açıklaması: Seçim Yayın Sistemine Veri Akışı Gerçekleşmemektedir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:42:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'in Karaburun İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı İlkay...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]