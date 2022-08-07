İZMİR'DE TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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İZMİR'DE TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI

07.08.2022 20:25
İZMİR'DE TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa- İzmir yolu Meltem Virajı mevkisinde meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan A.Ç. yönetiminde 45 TJ 816 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen B.Y.'nin kullandığı 35 PBH 58 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs, takla atıp ters durdu. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonrası tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İZMİR'DE TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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