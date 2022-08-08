Olay, 28 Temmuz'da Mersinli Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Mersinli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ailesinin organlarını bağışladığı Ezgi'den koronavirüs testi için örnek alınacak - Son Dakika

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