İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

07.08.2022 09:53
İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaydetti.

İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaydetti.

Kaza gece saatlerinde Kuzey Ege Otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aliağa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan Serkan E. (39) idaresindeki 45 AR 210 plakalı otomobil, sürücüsünün Buruncuk Tüneli mevkii yakınında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çaparak yolun kenarında bulunan kanalara girdi. Kazada yolcu Buğra Hakan Yurtbaşı (25) hayatını kaybetti. Aynı kazada sürücü Serkan E., Fulya U. (28), Berna Ü. (28) ve Sergen T. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, trafik polisi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Menemen Devlet Hastanesi ve Çiğli Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Menemen, Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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