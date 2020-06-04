İzmir'in meşe ormanları yeniden yeşeriyor - Son Dakika

İzmir'in meşe ormanları yeniden yeşeriyor

İZMİR - Orman İzmir kampanyası kapsamında İzmirli çocukların ektiği meşe palamudu tohumları fidan haline geldi. Çocukların yeşerttiği 2 bin 750 meşe palamuduyla beraber İzmir Büyükşehir Belediyesinin meşe tohumlarından ürettiği 4 bini aşkın fidan, İzmir'in yok olan ormanlarının restorasyonu için önümüzdeki sonbaharda toprakla buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı Orman İzmir kampanyası kapsamında İzmir'in meşe ormanları yeniden yeşeriyor. Akdeniz ekosisteminin önemli ağaç türleri arasında olsa da giderek azalmakta olan palamut meşesi ve kermes meşesi İzmir'in doğasına yeniden kazandırılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Derneğinin 1 Şubat'ta Güzelbahçe Yelki Mahallesinde düzenlediği etkinlikte İzmirli çocuklara dağıtılan 250 meşe palamudu ile Ekim 2019'da Ödemiş'teki Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi'nde çocuklarla beraber saksılara ekilen 2 bin 500 meşe palamudu fidan haline geldi. Evlerinde kendi ektikleri ve filizlendirdikleri tohumların büyüme sürecini gözlemleyen çocuklar heyecanla fidanların dikileceği sonbahar günlerini bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de doğadan toplanan 4 binin üzerinde meşe palamudu ve kermes meşesi tohumuyla fidan üretti. Toplamda 6 bin 750 fidanın 2020 yılının sonbahar aylarında İzmir'in yok olan meşe ormanlarının restorasyonu için belirlenen pilot alanlara dikilmesi hedefleniyor.

Meşe palamudu ekosistemi güçlendiriyor

Ağustos 2019'da İzmir ormanlarının büyük bir bölümünün yok olmasına neden olan orman yangını sonrasında başlatılan Orman İzmir Kampanyası meşe, menengiç, delice, ahlat ve sandal gibi Akdeniz ekosisteminin asli unsurları olan ağaçları İzmir'in doğasına yeniden kazandırmayı hedefliyor. İzmir ormanlarının bir parçası olan meşe ağaçları geçen yüzyılda kömür elde etmek amacıyla kullanıldığı için sadece belirli bölgelerde görülebilen bir tür haline gelmişti.

Sonbahara kadar devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Orman İzmir kampanyası ile İzmir'de doğan her çocukla eş zamanlı olarak bir ağacın büyümesini, İzmirlilerin doğa ve ormanlarla bütünleşebilmesi için il genelinde 35 Yaşayan Park'ın kurulmasını, kentteki tüm park alanlarının, yeşil koridor ve yeşil caddeler aracılığıyla birbirine ve şehrin doğal alanlarına bağlanmasını hedefliyor. 3,5 milyon lira hedefiyle yola çıkan Orman İzmir kampanyası için sonbahara kadar bağış toplanmaya devam edilecek. Kampanya kapsamında 150 bin 534 fidan dikilmesi, iki prefabrik yapı ve 300 metrekarelik alana toprak deposu inşa edilmesi ve 50 römork tipi yangın tankerinin alınması amaçlanıyor.