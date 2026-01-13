İzmir'in Su Kaynakları Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'in Su Kaynakları Tehlikede

İzmir\'in Su Kaynakları Tehlikede
13.01.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, İzmir'deki yer altı su kaynaklarının azaldığını ve risk altında olduğunu belirtti.

EGE Üniversitesi'nden (EÜ) Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Kayıkçıoğlu, İzmir'de su ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı yer altı su kaynaklarının risk altında olduğunu belirtip, "Suyu doğru yönetemezsek kullanabilecek suyumuz kalmayacak" dedi.

İzmir'de kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyesi tükenme noktasına geldi. Bu nedenle içme ve kullanma suyunun büyük bölümü yer altı suyu kaynaklarından karşılanmaya başlandı. İzmir'deki içme, kullanma ve sulamada kullanılan suyun yüzde 70'ini yer altı su kaynaklarından tedarik edildiğini aktaran Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Kayıkçıoğlu, "Resmi kayıtlarda İzmir'de 94 bin, gayriresmi olarak bunun 4 katından daha fazla yer altı su kuyusunun bulunduğunu düşündüğümüzde yer altı su kaynaklarımızın İzmir'in geleceği için yeterli olmayacağını söyleyebiliriz" dedi.

'YER ALTI SU KAYNAKLARI BESLENEMEME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA'

Yağış rejiminin düzensiz olmasının yer altı su kaynaklarının beslenememesi riskini doğurduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, "Kentin yaklaşık yüzde 70'i beton. Yağışlarla yeryüzüne ulaşan suyun, bu nedenle yer altı su kaynaklarına gidebilecek bir yeri kalmıyor. Yağmur sularının yüzde 86'sı yüzey akışına geçiyor. Yağışlardaki düzensizlik ve yer altı su kaynaklarına ulaşmadaki problemi nedeniyle yer altı su kaynakları beslenememe riskiyle karşı karşıya" diye konuştu.

İzmir'de 15-20 yıl önce yer altı su kaynaklarına 50 metrede ulaşabilirken, şu anda 400-450 metrelere indiğini aktaran Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, şehrin kuzeyindeki yer altı kaynaklarını Gediz Nehri'nin kirlettiğini söyledi. Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, "Şehrin doğu ve batısında da durum pek farklı değil. Güneyde de Küçük Menderes Nehri'nin yarattığı kirlilik yer altı su kaynaklarının hem yetersiz beslenmesine hem de kirlilik yüküne maruz kalmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla metropoliten bölgedeki betonarme zeminin yüksek kullanımı ve yer altını besleyen nehirlerdeki kirlilik yükünü bir arada düşündüğümüzde gelecek pek de parlak gözükmüyor" dedi. Kıyı bölgelerde özellikle şehrin batısında yer altı kaynaklarına deniz suyunun karıştığını aktaran Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, bunun sulamada kullanılmasının toprakların tuzlanmasına neden olduğunu ve bitkisel üretimin azalma riskini de beraberinde getirdiğini söyledi. Yer altı su kaynaklarına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, "Yer altı su kaynaklarına yağmur suyunu gönderebilmemiz için de toprağa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

'YAĞMUR SUYU HASADI ZORUNLULUK HALİNE GETİRİLMELİ'

Vatandaşların evlerinde su tasarrufu yapmalarının çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, "İkinci adım suyu kirletmemek. Sanayide kullanılan suyun arıtma tesislerinden çıktıktan sonra derelere ya da nehirlere deşarjının yapılması gerekiyor. Tarımda yüzde 65 oranında vahşi sulama yapılıyor, basınçlı sulamaya geçilmesi lazım. İklime uygun üretim desenlerini ekmemiz gerekiyor. Toprak yüzeyine gelen her damla su, yüzey akışa geçmeden toprağın içerisine girebilmeli. Toprak yüzeyinin örtülmesi ve çıplak bırakılmaması ile suyun yer altı su kaynaklarına ulaşabileceği en önemli alanlar olan toprakların sağlığını korumada çok büyük öneme sahip" dedi.

Yağmur suyu hasadının zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, "Çatı suyu hasadı ve tarımsal alanlarda yağmur suyu hasadıyla birlikte hidrolojik döngüde kirlenmeyen suyu hem sulamada hem de yer altı sularını beslemede kullanabileceğiz" diye konuştu.

Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yer altı sularını bu şekilde kullanmaya devam ettiğimiz anda başka bir B planımız yok. Bu bizim için bir risk yönetimi. Suyu doğru yönetemezsek kullanabilecek suyumuz kalmayacak. Deniz suyu arıtımıyla ilgili projeler çok maliyetli. Ufak ufak başlandı ancak 4,5 milyon nüfuslu İzmir'in su ihtiyacını karşılayabilecek bir noktada değil."

Kaynak: DHA

Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in Su Kaynakları Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
AK Parti’ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan’ın fotoğrafına selam durdu AK Parti'ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan'ın fotoğrafına selam durdu
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta İşte fiyatı Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı

12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
11:49
Tedesco’dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
10:35
Ahmet Akın, AK Parti’ye mi geçecek Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
10:32
Dünyanın gözü bu araştırmada Aziz Sancar tarih verdi
Dünyanın gözü bu araştırmada! Aziz Sancar tarih verdi
10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
09:31
Komşu kan gölüne döndü Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor
Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:27:46. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'in Su Kaynakları Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.