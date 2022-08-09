Güvenlik kamerası ve saldırgan köpekle polis baskınına karşı önlem almış - Son Dakika
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Güvenlik kamerası ve saldırgan köpekle polis baskınına karşı önlem almış

09.08.2022 11:35
Güvenlik kamerası ve saldırgan köpekle polis baskınına karşı önlem almış

İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir kişi, uyuşturucuları tuvalete dökerken yakalandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir kişi, uyuşturucuları tuvalete dökerken yakalandı.

Uyuşturucu tacirinin evinde yapılan incelemede, polis baskınına karşı güvenlik kamerası ve saldırgan köpekle önlem aldığı öğrenildi.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K. adlı bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığının belirleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 5 Ağustos tarihinde önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi evindeki tuvalete uyuşturucu maddeleri dökerken kıskıvrak yakaladı. M.K.'nin evinde yapılan aramada 2 adet tabanca, çok sayıda mermi, uyuşturucu satışına yönelik dokümanlar ele geçirildi.

Polis baskınına karşı kamera ve köpekle önlem almış

Öte yandan evde yapılan incelemelerde, M.K.'nin polis baskınına karşı, sitede güvenlik kamerası bulunmasına rağmen evine ayrıca güvenlik kamerası döşediği ve evinde saldırgan köpek beslediği öğrenildi.

Tutuklandı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik kamerası ve saldırgan köpekle polis baskınına karşı önlem almış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güvenlik kamerası ve saldırgan köpekle polis baskınına karşı önlem almış - Son Dakika
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