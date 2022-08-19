Zincir marketleri hedef alan hırsız telefon, tablet ve elektronik eşyaları çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Zincir marketleri hedef alan hırsız telefon, tablet ve elektronik eşyaları çaldı

19.08.2022 08:48
Zincir marketleri hedef alan hırsız telefon, tablet ve elektronik eşyaları çaldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, zincir marketlerden telefon, tablet ve elektronik malzeme çaldığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızın, özellikle market çalışanlarının yoğun çalıştığı ve müşterilerin fazla olduğu saatleri tercih ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz bir aylık süreçte zincir marketlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışmalarını yoğunlaştıran Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.A.B. isimli şahsın ilçede çok sayıda zincir markete girerek telefon, tablet ve elektronik eşya çaldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zincir marketleri hedef seçen M.A.B.'yi kısa süre içerisinde yakaladı.

MÜŞTERİLERİN BOL OLDUĞU SAATLERDE SOYGUN YAPIYOR

Çoğunlukla zincir marketler olmak üzere bir çok işletmeyi mağdur eden hırsızın, özellikle market çalışanlarının yoğun çalıştığı ve müşterilerin fazla olduğu saatleri tercih ederek hırsızlık olaylarını gerçekleştiği öğrenildi.

Öte yandan, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zincir marketleri hedef alan hırsız telefon, tablet ve elektronik eşyaları çaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:48 Zincir marketleri hedef alan hırsız telefon, tablet ve elektronik eşyaları çaldı
08:32 Kim Milyoner Olmak İster'e katılan tıp öğrencisi 200 bin liralık dil bilgisi sorusunda yarışmayı bıraktı
08:30 Kastamonu'da 4 aracın karıştığı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
08:27 Eskişehir'de dev keşif! Kaymaz ilçesinde 20 bin ons altın tespit edildi
08:15 Cennet'ten mi geldin Pembe! Melek Baykal'ın gençlik fotoğrafı Çağla Şıkel'e taş çıkarttı
08:04 2023 seçimlerinde kaç Suriyeli oy kullanacak? Bakan Süleyman Soylu yanıtladı
07:34 İstanbul'da etkili sis! Haliç Köprüsü gözden kayboldu
07:45 Salgın sonrası küresel hayat pahalılığı 5 ülkeyi perişan etti! İçlerinde süper güç bile var
06:09 TEM'de zincirleme facia! Tır, kamyon ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada çok sayıda yaralı var
06:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 126 general ve amiral atadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 09:12:07. #1.12#
SON DAKİKA: Zincir marketleri hedef alan hırsız telefon, tablet ve elektronik eşyaları çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement