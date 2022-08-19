Zincir marketleri hedef alan hırsız telefon, tablet ve elektronik eşyaları çaldı

Geçtiğimiz bir aylık süreçte zincir marketlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışmalarını yoğunlaştıran Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.A.B. isimli şahsın ilçede çok sayıda zincir markete girerek telefon, tablet ve elektronik eşya çaldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zincir marketleri hedef seçen M.A.B.'yi kısa süre içerisinde yakaladı.

MÜŞTERİLERİN BOL OLDUĞU SAATLERDE SOYGUN YAPIYOR

Çoğunlukla zincir marketler olmak üzere bir çok işletmeyi mağdur eden hırsızın, özellikle market çalışanlarının yoğun çalıştığı ve müşterilerin fazla olduğu saatleri tercih ederek hırsızlık olaylarını gerçekleştiği öğrenildi.

Öte yandan, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.