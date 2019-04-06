Son Dakika Haberleri: İzmir Kemalpaşa'da 3 Otomobilin Karıştığı Kazada 1 Kişi Öldü, 4 Kişi Yaralandı

İzmir Kemalpaşa'da 3 Otomobilin Karıştığı Kazada 1 Kişi Öldü, 4 Kişi Yaralandı

1 saat önce

Kemalpaşa'da 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıİzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kemalpaşa'da 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün (cuma) saat 21.30 sıralarında, Çambel Mevkii'nde meydana geldi. İzmir yönünden Turgutlu yönüne gelen Musa İğde, yönetimindeki 16 BBF 51 plakalı otomobille, önünde giden İbrahim Özgü'nün kullandığı 48 VM 632 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Özgü'nün kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek, Ahmet Dilek'in kullandığı 34 KV 3475 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada İbrahim Özgü'nün otomobilinde bulunan eşi Sezer Özgü öldü, 3 sürücü ile Ahmet Dilek'in aracındaki Ayşe Dilek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Özgü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Özgü çiftinin bir yakınlarının düğün törenine gittiği öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:38 Kaynak: DHA

İzmir, Kemalpaşa, Güncel
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