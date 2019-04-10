İzmir Kemalpaşa'da AK Parti'nin İtirazı Reddedildi
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İZMİR'de AK Parti Kemalpaşa ilçe teşkilatının, usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla tüm oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı başvuru reddildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:35 Kaynak: DHA
İZMİR'de AK Parti Kemalpaşa
ilçe teşkilatının, usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla tüm oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu
'na (YSK) yaptığı başvuru reddildi. İzmir
'in Kemalpaşa ilçesinde AK Partili Arif Uğurlu
ile CHP
'li Rıdvan Karakayalı
'nın yarıştığı seçimlerde, CHP'ye yüzde 45.71, AK Parti'ye ise yüzde 44.56 oranında oy çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Rıdvan Karakayalı, belediye başkanı seçildi. Ancak AK Parti ilçe teşkilatı, usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla önce İlçe Seçim Kurulu'na, ardından İl Seçim Kurulu'na oyların yeniden sayılma için başvuruda bulundu. Ancak AK Parti'nin itirazları reddedildi. Ardından YSK'ya başvuruda bulunan AK Parti, usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla Kemalpaşa'da oyların yeniden sayılmasını istedi. YSK, AK Parti'nin itirazını reddetti. Böylece CHP'li Rıdvan Karakayalı'nın mazbatasını almasının önünde herhangi bir engel kalmadı.
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