İzmir konak meydanı'nda kar sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir konak meydanı'nda kar sürprizi - Son Dakika

İzmir konak meydanı'nda kar sürprizi

6 saat önce

İzmir Konak Meydanı'nda kar sürpriziİzmir'de Kemalpaşa Belediyesi, Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi'nin yanına, Ovacık Mahallesi'nden kamyonlarla getirdiği karı döktü.

İzmir Konak Meydanı'nda kar sürprizi

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi, Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi'nin yanına, Ovacık Mahallesi'nden kamyonlarla getirdiği karı döktü. Görenleri şaşkına çeviren manzaraya, kimse kayıtsız kalamadı. Kimi fotoğraf çektirdi, kimiyse kartopu oynadı. Kar özlemi yaşayan bazı vatandaşlar ise, çuvallara doldurdukları karı, ailesine götürdü. Kemalpaşa Belediyesi, İzmir'in merkezine Konak Meydanı'na kamyonlarla kar getirdi. Saat Kulesi'nin yakınına bırakılan kar, görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşlar, kartopu oynadı, bol bol fotoğraf çektirdi, kardan adam yaptı. Kış aylarını genelde yağmurlu geçiren İzmirliler, gördükleri kar nedeniyle büyük mutluluk yaşadı. Vatandaşlardan Gülşah Kurt, "Kar gören masum İzmirliler olarak çok mutluyuz. Keşke yağsa. Biz camdan gördük. Hemen geldik" dedi. Kader Kaya isimli vatandaş da çok mutlu olduklarını belirterek, "Kar getirdiler, teşekkür ederiz. Kar görünce heyecanlandık. Hemen geldik" diye konuştu. Gördüğü manzara karşısında hem şaşırdığını hem de mutlu olduğunu aktaran Mustafa Yar da, "Çok güzel bir aktivite. Çok teşekkür ederiz" dedi. Mükerrem Teneke de, "Ben daha önce kar gördüm ama torunum ilk defa kar görüyor. Çok güzel bir etkinlik. Çok şaşırdık burada kar görünce" diye konuştu. Yanında getirdiği çuvala doldurduğu karı Gültepe'de yaşayan ailesine götüreceğini söyleyen 65 yaşındaki Turan Çelik de, "Uzun zamandır kar görmemiştim. Şimdi burada görünce mutlu oldum. Aileme de götüreceğim" dedi. Vatandaşlar, beyaz mutluluğun keyfini dakikalarca kartopu oynayarak çıkardı.

İzmir konak meydanı'nda kar sürprizi

Ovacık Mahallesi, Kemalpaşa, İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:25 Kaynak: DHA
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