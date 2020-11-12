İzmir Körfezi çevresine 6 sismometre yerleştirilecek - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, fay hareketlerini kontrol etmek üzere İzmir Körfezi çevresine 6 yeni sismometre yerleştireceklerini söyledi.

Sözbilir, AA muhabirine, 30 Ekim saat 14.51'de meydana gelen ve 115 kişinin ölümüne neden olan depremin ardından Sisam fayının batı ve doğusundaki komşu fayların da tetiklendiğini belirtti.

Söz konusu bu 3 fayda ayrı ayrı kırılmaların yaşandığını aktaran Sözbilir, 250 saatte şiddeti 4'ün üzerinde 51 deprem daha meydana geldiğini anımsattı.

Son 11 günde yaşanan en büyük artçı sarsıntının ise 5,2 olduğunu belirten Sözbilir, "Artık durum bir deprem fırtınasına dönüştü ve bu sarsıntıların birkaç ay süreceğini düşünüyoruz." dedi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bayraklı ilçesinde büyük yıkıma neden olan fay ve çevresine ilişkin yeni ve önemli çalışmalar başlattıklarının bilgisini verdi.

Türkiye ölçeğinde sismometrelerin kullanıldığını ifade eden Sözbilir, "İzmir'de Gümüldür, Doğanbey'den başlayarak Körfez çevresine 6 sismometre yerleştireceğiz. Sismometre adı verilen cihazlar sadece İzmir'deki fayları dinlemek için yerleştirilecek. Karadaki fayların harekete geçip geçmediğini inceleyeceğiz. Bilgileri toplayıp fayı tanıyacak ve hangi bölgeye nasıl bir ivmeyle geliyor onu anlamaya çalışacağız." diye konuştu.

"Fayı ne kadar iyi anlarsak depreme karşı o kadar hazırlıklı oluruz"

TÜBİTAK tarafından bölgede "Deprem Odaklı Yer Bilimleri Araştırma Alanı Saha Çalışması" adlı proje başlatıldığına dikkati çeken Sözbilir, bu kapsamında deprem sonrası deformasyonlarının en kısa sürede yeniden inceleneceğini, fay hattı özelliklerinin tespit edileceğini aktardı.

Bölgedeki fayların bloklarını milim milim ölçmek için GPS istasyonları da kurduklarını hatırlatan Sözbilir, projede Yıldız Teknik, Boğaziçi, Afyon Kocatepe üniversitelerinden de bilim insanlarının yer alacağını belirtti.

DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremi önceden bilmenin mümkün olmadığının altını çizerek, "Biz bilim insanları fayı anlamak, milimetrik hareketlerini çözebilmek için bu sistemleri kuruyoruz. Fayı ne kadar iyi anlarsak depreme karşı o kadar hazırlıklı oluruz." diye konuştu.