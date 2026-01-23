İzmir Metro Seferleri Durdurulacak

İzmir'de metro hattındaki makas değişim çalışmaları sebebiyle Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasındaki seferler, pazar gününden itibaren geçici olarak durdurulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fahrettin Altay istasyonundaki dört demir yolu makası yenilenecek.

Çalışmalar nedeniyle 25 Ocak Pazar gününden itibaren Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasında metro seferleri yapılamayacak.

Makas değişim çalışmalarının 2 Şubat'a kadar tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Sinan Karakuzu, Evka 3 - Ege Üniversitesi arasında 14 Mart civarında 2-3 gün sürecek bir ray değişimi planlandığını, ayrıca yapılacak diğer makas ve ray değişimlerinin seferleri etkilemeyeceğini belirtti.