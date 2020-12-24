İzmir Mizah Festivali'ndeki o program iptal edildi - Son Dakika

İzmir Mizah Festivali'ndeki o program iptal edildi

24.12.2020 00:07
İzmir Mizah Festivali'ndeki o program iptal edildi, System.String[]

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İzmir Mizah Festivali' kapsamında yer alan 'Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah' konulu programın, halktan gelen yoğun tepki nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İzmir Mizah Festivali' kapsamında yer alan 'Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah' konulu programın, halktan gelen yoğun tepki nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İzmir Mizah Festivali kapsamında, Türk-İslam düşmanlığıyla tanınan Michel Kichka ve Plantu isimli iki karikatüristin katılacağı 'Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah' konulu programa vatandaşlar sosyal medya üzerinden yoğun tepki gösterdi. İzel Rozental'ın moderatörlüğünü yapacağı programda Türkiye'yi ve İslam dinini eleştiren karikatüristler Plantu ve Kichka'nın katılacak olması nedeniyle sosyal medyada '#İzmirdeCharlieHebdoyaHayır' hashtagi ile paylaşımlar yapıldı.

VALİ KÖŞGER: BU PROGRAM İPTAL EDİLMİŞTİRKonu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, programın iptal olduğunu duyurdu. Bir vatandaşın 'Sayın Valim, bu rezalete herhalde yarın izin vermezsiniz diye düşündüm' yazılı tepkisini alıntı yapan Vali Köşger, paylaşımında 'Bu program iptal edilmiştir' açıklamasında bulundu.AK PARTİ'Lİ DAĞ: 'DUR' DEMEK HAKKIMIZDIR AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da programın iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Dağ, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:  "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mizah Festivali kapsamında Türkiye ve İslam düşmanlarını davet ettiği söyleşi, tepkiler sonucu iptal edildi. İBB, İzmirlileri 'Hoşgörü ortamını baltalamak' ile itham etmiş. Dini ve milli değerlerimize hoşgörülü olmayanlara 'Dur' demek hakkımızdır."AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türk ve İslam düşmanı karikatüristleri festival adı altında misafir etmekte kararlı olan Soyer, onca 'ihanet etme' çağrısına bir zahmet ve son anda icabet etmiş! Ama, her zaman ki gibi kendini aklayıp tepki gösterenleri karalayarak ! Niyetini muhafaza ettiği ortada !"


Selim Köşger, İslam, Medya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir Mizah Festivali'ndeki o program iptal edildi - Son Dakika


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