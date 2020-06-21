İzmir Normalleşme sürecinde açılan İzmir'deki havuzlar doldu - Son Dakika

Normalleşme sürecinde açılan İzmir'deki havuzlar doldu

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan yüzme havuzları ile aquaparklar, normalleşme süreci ile faaliyetlerine başladı. Hijyen önlemlerinin üst seviyede olduğu havuzlar, havanın sıcak olmasının etkisiyle doldu.

Kovid-19 salgını sonrası sosyal izolasyonun sağlanabilmesi amacıyla birçok kurumun faaliyetlerine geçici süreyle ara verildi. Restoran, AVM, spor salonu, kütüphane, yüzme havuzu ve aquapark gibi vatandaşların toplu halde bir araya geldikleri birçok kurum, bu süreçte kapalı kaldı. Türkiye'nin virüs karşısındaki mücadelesi başarılı bulununca hayatın normalleşme süreci 1 Haziran itibariyle başladı. Kapalı kalan birçok alan tekrar hizmete açılırken havuzlar ve aquaparklarda kapılarını açtı.

Hava sıcaklığının 33 dereceye ulaştığı, açık havada hissedilen sıcaklığın daha fazla olduğu İzmir kent merkezinde ise sıcaktan bunalanlar; havuz ve aquaparkların yolunu tuttu. Koronavirüsle mücadelenin sürdüğü günlerde havuzlarda da çeşitli önlemler alındı. Havuzların çeşitli yerlerine uyarı yazıları konuldu. Vatandaşlar havuzlara ateşleri ölçülerek alınıyor. 38 derece üstü ateşteki kişiler, hastanelere gönderiliyor. Havuzun çeşitli noktalarına dezenfaktanlar konuluyor. Soyunma kabinleri her kullanıcıdan sonra dezenfekte ediliyor. Havuz başına geçecek kişiler, dezenfektan tünelinden geçerek içeri alınıyor. Her şezlong, o kişinin kullanımı sonrası temizleniyor. Havuz içi dışında alanda dolaşırken maske zorunlu olarak kullanılıyor. İki şezlong arasındaki mesafe en az 1 buçuk metre olmasına özen gösteriliyor. Havuzların içinde kullanılan klorun virüsü öldürdüğü belirtilirken, insan sağlığına zararı olmayan bakanlık onaylı ürünler kullanılıyor. İl merkezi Karabağlar ilçesi Yurtoğlu Mahallesi'ndeki Aqua Yaşam Yüzme Havuzunun İşletmecisi Ahmet Kahraman, alınan önlemleri anlatıp, vatandaşların gönül rahatlığıyla havuzalar gelebileceğini vurguladı.

VATANDAŞ MEMNUN

Havuza gelen vatandaşlardan Bahriye Evyapar (28), "Havuz çok güzel. Memnunuz. İçeri girerken ateşimizi ölçüyorlar. Sağlıklı., Herkes mesafe aralıklarıyla oturuyor. Memnunuz" dedi. Havuz keyfi yapanlardan kuaför Semih Evyapar (18), "İçeri girdiğimden beri alınan önlemleri görünce hoşuma gitti. Gönül rahatlığıyla havuza giriyorum" dedi. Aşçı Hüseyin Özgüeli (19), "Başta güvenmiyordum. Sağlık açısından alınan önlemleri gördüm. Bence iyi" dedi. İngiltere'nin Londra kentinde yaşayan, 1 çocuk annesi muhasebeci Rüya Ulusay (37) ise " Her şey çok temiz. Her şey çok hijyenik. Kurallar mükemmel" dedi.