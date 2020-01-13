İzmir tartıştığı kişiyi sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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İzmir tartıştığı kişiyi sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü

1 saat önce

Tartıştığı kişiyi sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdüİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Özcan D. ile Mustafa Cihat Sarıidris'in sokak ortasındaki kavgası kanlı bitti.

Tartıştığı kişiyi sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Özcan D. ile Mustafa Cihat Sarıidris'in sokak ortasındaki kavgası kanlı bitti. İddiaya göre Özcan D., Sarıidris'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü ve daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Tuna Mahallesi 1711 sokakta meydana geldi. İddaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olduğu ileri sürülen Mustafa Cihat Sarıidris ile Özcan D. sokak ortasında tartışmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla Özcan D., yanında bulundurduğu bıçağı çıkartarak Sarıidris'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Sarıidris kanlar içerisinde yere yığılırken, cinayet zanlısı Özcan D. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sarıidris'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvururken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise olay mahalinde çalışma yaptı. Özcan D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, olay yerinin yakınında bulunan güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Öte yandan, Mustafa Cihat Sarıidris'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İzmir tartıştığı kişiyi sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Mustafa Cihat, Sarıidris, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:23 Kaynak: DHA
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