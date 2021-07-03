İzmir UMKE'den afetlere karşı eğitim tatbikatı - Son Dakika

ULUSAL Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), deprem ve sel gibi olası afetlere hazır olabilmek için eğitim ve tatbikatlar gerçekleştiriyor. Son yapılan eğitim tatbikatında, deprem sonrası yıkılan bina altında kalanlara müdahale edildi. İzmir UMKE sorumlusu, paramedik Tolga Ünsel (34), "Enkaz altında nasıl hareket edilmesi gerektiğini, biz bu çalışmalarla ilmek ilmek öğretiyoruz. İzmir depreminde neler yapmamız gerektiği konusunda çok büyük dersler çıkardık. Son tatbikatımızda da bunlara dikkat çektik" dedi.

Depremde önemli ve zor görevler üstlenen, bu görevleri başarıyla yerine getiren UMKE, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen yaralılarla seslenerek ya da telefonla iletişim kurup, hayatta tutmaya çalışmaktan, göçük altında solunum tüpü takmaya, damar yolu açmaya hatta cerrahi işlem yapmaya kadar önemli müdahalelerde bulunabiliyor. En zor durumlarda başarıyla görev yapan personel için çeşitli aralıklarla eğitim ve tatbikat programı düzenleniyor. İzmir'de son olarak yapılan eğitim tatbikatı da gerçeğini aratmadı. Senaryoya göre, deprem sonrası yıkılan bina altında kalanlara müdahale edildi.