Son Dakika Haberleri: İzmir Valiliği: "Herhangi Bir Usulsüzlük Söz Konusu Değildir"

İzmir Valiliği: "Herhangi Bir Usulsüzlük Söz Konusu Değildir"

1 saat önce

İzmir'in Foça ilçesinde 633 askeri personelin seçmen kaydının silindiği ile ilgili iddialara cevap veren İzmir Valiliği, kayıtların silinmediğini ve güncellendiğini açıkladı.

İzmir Valiliği:
İzmir'in Foça ilçesinde 633 askeri personelin seçmen kaydının silindiği ile ilgili iddialara cevap veren İzmir Valiliği, kayıtların silinmediğini ve güncellendiğini açıkladı.

İzmir'in Foça ilçesinde 3 aylık askeri kursa gelen personelin İzmir'de gözüken kayıtlarının 633'ünün seçmen kaydı silindiği iddialarına İzmir Valiliğinden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Haziran 2018 seçimlerinde Foça ilçemizde oy kullanıp daha sonra birliklerine ataması yapılan 633 uzman çavuşun ilgili birliklerinde personel kaydının güncellenmesidir. Herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir" - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:31 Kaynak: İHA

Foça, İzmir Valiliği, İzmir, Güncel
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