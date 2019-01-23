İzmir Valiliği: "Herhangi Bir Usulsüzlük Söz Konusu Değildir"
1 saat önce
İzmir'in Foça ilçesinde 633 askeri personelin seçmen kaydının silindiği ile ilgili iddialara cevap veren İzmir Valiliği, kayıtların silinmediğini ve güncellendiğini açıkladı.
İzmir
'in Foça
ilçesinde 633 askeri personelin seçmen kaydının silindiği ile ilgili iddialara cevap veren İzmir Valiliği
, kayıtların silinmediğini ve güncellendiğini açıkladı.
İzmir'in Foça ilçesinde 3 aylık askeri kursa gelen personelin İzmir'de gözüken kayıtlarının 633'ünün seçmen kaydı silindiği iddialarına İzmir Valiliğinden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"24 Haziran 2018 seçimlerinde Foça ilçemizde oy kullanıp daha sonra birliklerine ataması yapılan 633 uzman çavuşun ilgili birliklerinde personel kaydının güncellenmesidir. Herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir" - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:31 Kaynak: İHA
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