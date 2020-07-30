İzmir Valiliğinde bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika

İzmir Valiliğinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilik makamında düzenlenen programda Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, protokol üyeleri ile bayramlaştı.

Törene, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Aydın Şirin, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Adliyesi Adalet Komisyonu Üyesi Oktay Tabur, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.

Bayramlaşma sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulduğu görüldü.

Vali Köşger, Kurban Bayramı'nın koronavirüs salgını gölgesinde kutlanacağını belirterek, "Bu bayram geçmiş yıllarda olduğu gibi büyüklerimizin elini öperek, sevdiklerimizi kucaklayarak değil, kalplerimizle ve gönüllerimizle bayramlaşacağız. Özellikle kurban kesim yerlerinde, kesim sırasında hijyen ve mesafe kurallarına uyalım. Bayramın 1. gününde kurban kesmeye yoğunlaşmayıp bayramın ikinci ve üçüncü gününü de kullanabileceğimizi hatırlayalım." ifadelerini kullandı.