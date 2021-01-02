İzmir Valiliğinden 'Rüzgar bebek' açıklaması - Son Dakika

İzmir Valiliğinden 'Rüzgar bebek' açıklaması

02.01.2021 22:11
İzmir Valiliğinden 'Rüzgar bebek' açıklaması, System.String[]

İZMİR Valiliği, SMA hastası olan Rüzgar bebeğin tedavisi ile alakalı yardım talebinin 'İzmir Valiliği tarafından kabul edilmediği' haberleri üzerine yaptığı açıklamada, Rüzgar bebeğin tedavisinin Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiğini ve kendisi için gerekli ilaçların...

İZMİR Valiliği, SMA hastası olan Rüzgar bebeğin tedavisi ile alakalı yardım talebinin 'İzmir Valiliği tarafından kabul edilmediği' haberleri üzerine yaptığı açıklamada, Rüzgar bebeğin tedavisinin Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiğini ve kendisi için gerekli ilaçların yurt dışından talep edildiğini bildirdi.

SMA hastası Rüzgar bebeğin tedavisi ile alakalı yardım talebinin 'İzmir Valiliği tarafından kabul edilmediği' haberleri üzerine, İzmir Valiliği'nden basın açıklaması yapıldı. Konuyla alakalı olarak, tedavi süreçleriyle ilgili kişi ve kuruluşlarca çok sayıda yardım kampanyası başvurularının Sağlık Bakanlığına iletildiği belirtildi. Rüzgar bebeğin tedavi süreci noktasında yardım talebi başvurusu SMA Bilim Kurulunca değerlendirildiğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut verilerin fayda zarar noktasında yetersiz olması ve Covid-19 salgını sürecinde bağışıklığın baskılanmasının ölüm riskini arttırabileceği gerekçesiyle gen tedavisi uygulanmasının uygun olmayacağı belirtilmiş ve salgın sonrasında yeni bilimsel veriler ışığında değerlendirmelerin uygun olacağı görüşü bildirilmiştir. Yurt içinde veya yurt dışında tedavi amacıyla yardım kampanyası başlatma talebinde bulunan kişilerin, kuruluşların ve derneklerin tedavi yöntemlerinin bilimsel geçerlilikleri tam anlamıyla değerlendirilmeden kampanya başlatılmasına izin verilmesi hukuk dışı uygulamalara ve hasta mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Rüzgar bebeğin tedavisi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmekte olup; hastalığına yönelik ilaçlar yurt dışından talep edilmiştir."


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir Valiliğinden 'Rüzgar bebek' açıklaması - Son Dakika


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