İzmir Valisi Köşger, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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İzmir Valisi Köşger, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 13:12
İzmir Valisi Köşger, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Köşger, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, Milli Mücadelemize yön veren ve Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansı'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz nezdinde tüm Ajans çalışanlarına başarı ve kolaylık diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansı, İzmir, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Valisi Köşger, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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