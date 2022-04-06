İzmir Valisi Köşger, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Köşger, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, Milli Mücadelemize yön veren ve Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansı'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz nezdinde tüm Ajans çalışanlarına başarı ve kolaylık diliyorum." ifadelerine yer verdi.