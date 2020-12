İzmir Valisi Köşger'den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Köşger, mesajında, kadınların toplumsal hayatta pek çok olumsuzluğa maruz kaldığını belirtti.

Cumhuriyet'in ilanının, Türkiye'de kadın haklarının korunması ve kadınların sorunlarının çözümünde bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Köşger, "Cumhuriyetimizin ilanıyla beraber Türk kadınlarına sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, iş dünyasında, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olmanın yolu açılmış; toplumsal konumlarının yükseltilmesi sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kadın hakları konusunda, 5 Aralık'ın önemli bir tarih olduğunu belirten Köşger, şunları kaydetti:

"Dünyanın pek çok ülkesinden önce, 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınlarının seçme ve seçilme hakkını elde etmiş olmaları, onların hayatın her alanında aktif rol almak için verdikleri mücadelenin somut bir semeresi olarak telaki edilmektedir. Bu sayede Türk kadınları eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla görev almışlar ve almaya devam etmektedirler. Tüm bu çalışma ve çabaların; hayatın her alanında kadın-erkek eşitliğinin sağlanarak yarınlarımızın daha güzel şekillenmesine vesile olacağına yürekten inanıyorum. Kadınları daha da güçlendirecek bu eşitliğin sağlanmasını modern yaşantımızın sürdürülebilirliği için temel öncelik olarak görüyorum."