Suriyeli grubun yürüyüşüne ilişkin Vali Köşger'den açıklama - Son Dakika

İzmir'de bir grup Suriyeli grubun yürüyüşüne ilişkin Vali Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İzmir'de Suriyeli bir grubun protesto yürüyüşü gerçekleştirmesinin ardından sosyal medya hesabında açıklama yapan Vali Yavuz Selim Köşger, "Görevli polisler müdahale etmiş ve olay birkaç dakika içinde sonlanmıştır" diye belirtti.

İzmir'in Konak ilçesinde bir grup Suriyelinin protesto yürüyüşünün ardından Vali Köşger sosyal hesabından açıklama yaptı, "Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerde Peygamber efendimize yönelik hakarete varan karikatürler tüm Müslümanlar'ı rencide etmiştir. Suriyeli birkaç genç bunu protesto amacıyla toplanmıştır. Aynı meydanda bir siyasi partimizin izinli açık hava etkinliğinde görevli polisler müdahale etmiş ve olay birkaç dakika içinde sonlanmıştır. Pandemi kurallarına aykırı bir durum oluşmasına izin verilmemiştir. Görüntülerde bir aykırılık tespit edilirse gereken yapılacaktır" ifadelerine yer verdi. - İZMİR