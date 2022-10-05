İzmir merkezli tefecilik operasyonunda 12 kişi yakalandı

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İzmir ve Aydın'da tefecilere yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin, "acil nakit para arayışı içerisindeki çoğunluğu emekli vatandaşlara yüksek faizle borç vererek senet imzalattığı, icraya verdiği kişilerin maaşlarına da kesinti yaptırdığı" yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından İzmir'in Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Aydın'ın Didim ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dolu ve boş senet, mağdurlara ait kimlik fotokopileri, icra kesinti dilekçeleri, alacaklı ve borçluların listelendiği klasör, borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda, 150 gram esrar, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, 2 ruhsatsız tabanca ve 60 fişek ele geçirildi.

Emniyet yetkililerinin yaptığı ilk değerlendirmeye göre zanlıların mağdurlardan yaklaşık 8 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.