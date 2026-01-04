İzmir ve Fethiye'de 73 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
İzmir ve Fethiye'de 73 Düzensiz Göçmen Yakalandı

04.01.2026 23:37
Sahil Güvenlik, İzmir Urla ve Muğla Fethiye'de toplam 73 düzensiz göçmeni yakaladı.

(İZMİR) İzmir'in Urla ve Muğla'nın Fethiye ilçelerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 25'i çocuk toplam 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.45 sıralarında, Urla'nın Özbek Mahallesi mevkisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından yapılan çalışmada, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 34 göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise dün saat 22.30 sıralarında Fethiye'nin Çığlık Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları TCSG-911, KB-15 ve Sahil Güvenlik Dalış Timi DEGAK-22 görevlendirildi. Ekipler tarafından kara üzerinde tespit edilen 34 düzensiz göçmen ve beraberlerindeki 24 çocuk yakalandı.

Kaynak: ANKA

