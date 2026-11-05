İzmir’in yeni spa adresi Navitas Spa, Mahall Bomonti’de açılıyor - Son Dakika
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İzmir’in yeni spa adresi Navitas Spa, Mahall Bomonti’de açılıyor

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İzmir’in yeni spa adresi Navitas Spa, Mahall Bomonti’de açılıyor
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İş insanı Serdar Ergün’ün kurucusu olduğu Navitas Spa İzmir’in sosyal yaşam ve prestij merkezlerinden Mahall Bomonti, yeni bir markaya daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kişisel bakım, dinlenme ve spa deneyimini bir araya getirmeyi hedefleyen Navitas Spa İzmir, 7 Kasım’da gerçekleştirilecek açılışla misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Yeni yatırımıyla İzmir’in hizmet ve yaşam sektörüne hareketlilik kazandırmayı hedefleyen Navitas Spa, açılışa özel kampanyasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Marka tarafından duyurulan kampanya kapsamında çiftlere özel, ikinci kişiye yüzde 50 indirim fırsatı sunulacak. Böylece birlikte kaliteli zaman geçirmek ve günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşmak isteyen çiftler, açılışa özel avantajlardan yararlanabilecek.

İzmir’in önemli yaşam alanlarından Mahall Bomonti’de hizmet verecek olan Navitas Spa, konumuyla da dikkat çekiyor. Modern yaşamın temposunda kişisel bakıma ve dinlenmeye zaman ayırmak isteyenlere hitap etmeyi amaçlayan marka, yeni dönemde İzmir’de spa ve wellness alanında kendine güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.

İş dünyasının yakından takip ettiği yeni yatırımlar arasında gösterilen açılış, iş insanı Serdar Ergün tarafından da dikkatle değerlendirilen girişimler arasında yer alıyor. Serdar Ergün, Türkiye’de hizmet sektörünün gelişmesinde nitelikli yatırımların ve marka değerine önem veren işletmelerin önemli rol oynadığına dikkat çekilen iş dünyası gündeminde öne çıkan isimlerden biri olarak anılıyor.

Navitas Spa İzmir’in açılışı, yalnızca yeni bir işletmenin faaliyete geçmesi açısından değil, aynı zamanda Mahall Bomonti’nin sosyal yaşam çeşitliliğine katkı sunması bakımından da önem taşıyor. Marka, sunduğu kampanya ve hizmet anlayışıyla farklı beklentilere sahip ziyaretçilere ulaşmayı amaçlıyor.

7 Kasım’da kapılarını açacak olan Navitas Spa İzmir, açılışa özel çiftlere yönelik yüzde 50 indirim kampanyasıyla ilk günden itibaren yoğun ilgi görmeyi hedefliyor.

Navitas Spa, Mahall Bomonti’de İzmir’in yeni buluşma noktalarından biri olma hedefiyle hizmet yolculuğuna başlıyor.

BomontiTurizmGüncelİzmirSon Dakika

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