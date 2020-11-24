İzmirli "eğitim neferleri" depremzede öğrenciler için sahada - Son Dakika

İzmirli "eğitim neferleri" depremzede öğrenciler için sahada

24.11.2020 14:03
İzmirli

İzmir'deki deprem sonrası travma yaşayan çocuklara destek olmak üzere sahaya inen çok sayıda öğretmen, acıların geride bırakılması için yürütülen çalışmalara etkin destek verdi.

İzmir'deki deprem sonrası travma yaşayan çocuklara destek olmak üzere sahaya inen çok sayıda öğretmen, acıların geride bırakılması için yürütülen çalışmalara etkin destek verdi.

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmir'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda, gönüllü öğretmenler depremzedeler için harekete geçti.

Fedakar öğretmenler, açık havada düzenledikleri görsel sanatlar, akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama, sportif ve sanatsal faaliyetler ve kukla gösterileri gibi etkinliklerle, korku dolu anlar yaşayan çocukların dünyasına girmeye çalıştı.

Oyunları kullanarak çocuklara yaşama sevinci aşılamaya gayret eden öğretmenlerden Sevilay Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde kendilerinin de korktuğunu, gönüllü çalışmaların, hem öğrencilere hem kendilerine iyi geldiğini anlattı.

Bayraklı Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yaptığını, depreme evinde online ders verdiği sırada yakalandığını aktaran Özer, depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın karşısında oturması nedeniyle korku dolu anlar yaşadığını ifade etti.

İlk günden itibaren tüm sıkıntılarını geride bırakarak özellikle çocuklar için çadır kentlerde görev almaya koştuğunu ifade eden Özer, şunları söyledi:

"Hepimiz deprem gerçeği ile çok sert bir şekilde yüzleşmiş olsak da bir öğretmen için hayatın her zaman en temel öznesi çocuklardır. Çocuklarımızın yüreğine oyunların iyileştirici gücü ile dokunduk. Birlikte sıyrıldık korkularımızdan ve oyunlarla yeniden kurduk hayallerimizi, ümitlerimizi. Son çocuğumuzu da güvenle evine gönderene kadar sahada olacağız. "

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görev yapan matematik öğretmeni Zuhal Erik de çadır kentlerdeki öğrencilerin, düzenlenen etkinliklere yakından ilgi gösterdiğini ve travmanın atlatılmasında bu çabaların rolünün olduğuna inandığını ifade etti.

Bayraklı Sıdıka Dilek Üstün Anaokulu Okulunda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Dilek Canefe ise okulu, yıkılan binalara yakın olduğu için depremi çok yakından hissettiğini söyledi.

Afet sonrası ilk etapta ailelerin yardımına koştuklarını, çocukları oyunlarla deprem korkusundan kurtarmaya çalıştıklarını anlatan Canefe, şöyle konuştu:

"Birçok ilçeden gönüllü arkadaşlarımızın da bir araya geldiği faaliyetlerde, çocuklarımıza moral ve motivasyon sağladık. Çocuklarımız destek noktalarında her gün büyük bir heyecanla faaliyet yapmayı beklediler. Öğretmen, okul, öğrenci bağı burada da hakimdi. Eğitim özlemini, yaptığımız etkinliklerle de gidermeye çalıştık. Çok güzel anılar biriktirdik çok güzel insanlar tanıdık. Bu kapsamda bizi bu noktada birleştiren İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yahşi'ye gönüllü öğretmenlerimiz adına teşekkür ediyorum."

Öğretmenlerden Ali Açıkgöz ve Nursel Neşeli de oyunun, en iyi terapilerden biri olduğunu düşünerek çocuklarla eğitici ve eğlendirici oyunlar oynadıklarını ve bu sayede çocukların gözlerinde tekrar ışıltıyı yakaladıklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, oyunlar, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmirli 'eğitim neferleri' depremzede öğrenciler için sahada - Son Dakika


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