İzmirli meslek lisesi öğretmenleri "arıtmatik siperlik" tasarladı - Son Dakika

İzmirli meslek lisesi öğretmenleri "arıtmatik siperlik" tasarladı

29.11.2020 11:01

İzmir'in Buca ilçesinde bir grup öğretmen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında "arıtmatik siperlik" tasarladı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir grup öğretmen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında "arıtmatik siperlik" tasarladı.

Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki elektrik-elektronik ve bilişim teknolojileri alanı öğretmenleri İsmet Aslan, Fatih Akgün ve Hacı Murat Özkılınç, Kovid-19 sürecinde bir araya gelerek Ar-Ge grubu oluşturdu.

Siperlik konusunda çalışmalarını yoğunlaştıran öğretmenler, 2 aylık süre sonunda hepa filtre ve ultraviyole ışınlarla havayı arındıran, bluetooth kulaklık özelliğine sahip şarj edilebilen bir siperlik geliştirdi.

Patent başvurusu yapılan, ayrıca siperlik nedeniyle kapalı kalan yüze ve gözlere hava vererek ferahlamayı sağlayan ürünün piyasaya sunulması amaçlanıyor.

İsmet Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs süreciyle birlikte maske gibi siperliğin de çokça tercih edildiğini belirterek, bu ürünlerin, hayatın her alanında kullanılmaya başlandığını belirtti.

Bu çerçevede kendilerinin farklı ve faydalı bir ürün ortaya koymak adına söz konusu siperliği tasarladıklarını ifade eden Aslan, şunları söyledi:

"Diğer siperliklerden farklı olarak havayı hepa filtreden geçirip arıtıyor, sonra ultraviyole ışın tekniği ile ikinci bir arıtma tekniği kullanıyor ve kullanıcıya arıtılmış temiz hava sunuyor. Siperlik, tam otomatik olup üzerinde yazılımsal ve donanımsal elektronik devreler bulunmaktadır. Ürünün üzerinde bluetooth kablosuz haberleşme ünitesi, kullanıcının iş yaparken serbest şekilde haberleşmesini sağlar. Siperlik üzerinde mesafeyi algılayan sensör yardımıyla sosyal mesafe korunmaktadır. Üzerindeki termal sıcaklık sensörü, kullanıcının vücut sıcaklığını ölçerek, önündeki ekranda karşıdaki insanlara göstermektedir. Karanlık ortamlarda siperliğin üzerindeki sensör, karanlığı algılayarak siperlik önündeki ışık kaynağı ile fener özelliği olacaktır. Ayrıca bunların yanı sıra siperliğin en önemli özelliği, önündeki şeffaf kısmın buhar yaparak görüşü engellemesini ortadan kaldırmaktadır. Ürünün aynı zamanda kendi kendini arındırma özelliği mevcuttur."

Aslan, özellikle sağlık ve eğitim çalışanları gibi toplu yaşam alanlarındaki herkesin arıtmatik siperlikten yaralanabileceğini sözlerine ekledi.

Aynı zamanda okul müdürü olan Hacı Murat Özkılınç da koronavirüs sürecinde ülke genelinde meslek liselerinin öneminin daha iyi anlaşıldığını dile getirdi.

Bu anlamda kendilerinin de sürece katkı sunma adına, başta 3D yazıcıları kullanarak yaklaşık bin siperlik hazırlayıp sağlık çalışanlarına dağıttıklarını belirten Özkılınç, "Meslek liselerinin farkını ortaya koyabilmek için neler yapılabiliriz, diye tartıştık ve Ar-Ge çalışmalarından sonra farklı bir ürün ortaya çıkarabildik. Bu arıtmatik siperliğin dünyada başka bir örneği yok. Bunun özellikle sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştıracağına inanıyorum." dedi.

Özkılınç, arıtmatik siperliğin yanı sıra evrak arındırma cihazı, bankamatik ve asansör tuşlarını arıtan arıtmatik robot, merkezi klima sistemleri hava arındırma ünitesi ile çamaşır arındırma makinesi tasarladıklarını kaydederek, bu anlamda kendilerine destek veren il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise yeni tip koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında kentteki meslek liselerinin çok önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

İzmirli meslek lisesi öğretmenleri arıtmatik siperlik tasarladı
İzmirli meslek lisesi öğretmenleri arıtmatik siperlik tasarladı
İzmirli meslek lisesi öğretmenleri arıtmatik siperlik tasarladı
İzmirli meslek lisesi öğretmenleri arıtmatik siperlik tasarladı

Araştırma Geliştirme, Hacı Murat, İzmir, Buca, Teknoloji, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji İzmirli meslek lisesi öğretmenleri 'arıtmatik siperlik' tasarladı - Son Dakika


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