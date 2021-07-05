İzmirli sanatçı, Karacasu'daki çalıştayda kalbine yenildi - Son Dakika

Aydın'ın Karacasu ilçesinde geçtiğimiz Salı günü başlayan ve dün sona eren Karacasu 1. Uluslararası Kırmızı Eller Çömlek ve Sanat Çalıştayı'na İzmirli sanatçı Mustafa Çarsancaklı (60) çalıştayın son gününde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İzmir merkezli Ege Sanat Birliği üyesi olarak sanatsal çalışmalarını sürdürmekte olan ve davet edildiği Karacasu'da çalıştaya gönüllü olarak katılan Mustafa Çarsancaklı, geçtiğimiz Pazar sabahı erken saatlerde göğsündeki rahatsızlığı nedeniyle oda arkadaşı tarafından Nazilli Devlet Hastanesine getirildikten sonra kalp krizi nedeniyle yaşamını kaybetti. Sanatsal etkinlikler için Karacasu'da bulunan Çarsancaklı'nın ölümü arkadaşlarını üzüntüye boğdu.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Ege Sanat Birliği Başkanı Nurettin Ataman ve sanatçılar, sanatçı dostlarının ani ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Çarsancaklı'nın cenazesinin Pazartesi günü (bugün) ikindi namazına müteakip İzmir Çamdibi Yıldırım Beyazit Camii'nden kaldırılacağı belirtildi. - AYDIN