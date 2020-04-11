İzmit Belediyesi halk için üretime başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İzmit Belediyesi halk için üretime başlıyor - Son Dakika Ekonomi

İzmit Belediyesi halk için üretime başlıyor

6 saat önce

Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların gıda ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla belediyeye ait arazilerde üretim planını hayata geçiriyor.

İzmit Belediyesi halk için üretime başlıyor, System.String[]

Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların gıda ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla belediyeye ait arazilerde üretim planını hayata geçiriyor.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tüm Dünya'da hayatı durma noktasına getiren korona virüs salgınının ileriki dönemlerde kenti minimum seviyede etkilemesi adına üreten kent projesi için düğmeye bastı. Buna göre İzmit'in tarım arazilerinde sebze bahçeleri kurulacak, antioksidan hazinesi aronya meyvesi yetiştirilecek, arıcılığa teşvikle bal ormanları hayata geçirilecek, hayvancılığı desteklemek için yem bitkileri yetiştirilecek son olarak sera ve fidan üretimi yapılacak.


İzmit'i üreten bir kent haline getirecek projenin ilk adımlarının atıldığı ve Başkan Hürriyet'in öncülüğünde İzmit Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Koordinatör Hakan Özkum, Kırsal Hizmetler Müdürü Şafak Üzümoğlu, Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Polat, Kocaeli Ziraat Odası Başkanı Özgür Yılmaz, Kocaeli Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Pınar Atabay ve İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan katıldı. Toplantıda İzmit'i üreten kent haline getirmek ve kendi kaynaklarıyla halka yetebilen bir belediye haline dönüştürmek için ilk etapta üretime başlanması gereken ürünler masaya yatırıldı.


Uzun yıllardır kullanılmayan belediyeye ait tarım arazilerinde hangi ürünlerin yetiştirilebileceğine dair ziraat mühendisleriyle testlere başlayan Başkan Hürriyet, alanında uzman kişilerle yaptığı uzun soluklu görüşmelerin ardından üretim için ana planı belirledi. Belediyeye ait tarım arazilerini üretime açmaya hazırlanan Başkan Hürriyet, bir taşla birden çok alanda fayda sağlayacak. Başkan Hürriyet'in yeni üretim planlamasıyla İzmit ekonomik ve sosyal kalkınmada üreten kent modeline dönüşecek.


İlk olarak sebze bahçeleri planını hayata geçirecek olan Başkan Hürriyet, korona virüs sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında kendi ürettiği ürünleri çiftçiler, esnaflar ve halk için temin edecek. Salgının oluşturduğu ekonomik buhranı hafifletmek amacıyla üretime aralıksız devam edecek olan İzmit Belediyesi, bulunması zorlaşacak olan sebze ürünlerinin piyasadaki fiyatlarının artmasıyla, kendi ürettiği ürünleri halkla buluşturacak.


İzmit Belediyesi'nin bir diğer üretim planı, antioksidan etkisiyle dünyada nam salan ve süper meyve olarak adlandırılan aronya bitkisinin yetiştirilmesi üzerine kuruldu. Komşu il Yalova'da yetiştirilmeye başlanan ve benzer iklim şartlarına sahip İzmit'e de uyum sağlayacağı düşünülen aronya bitkisi için girişimler başlatıldı. Bitkinin yetişebileceği belediye ait tarım arazilerindeki testler tamamlandıktan sonra aronya tohumlarının iklim şartlarına ve toprağa uyumuna bakılarak üretimine başlanacak.


Ekolojik sistemin en büyük denge unsurlarından biri olarak gösterilen arıları korumak ve önemli bir besin kaynağı olan bal üretiminde arıcılığı desteklemek amacıyla İzmit Belediyesi 'Bal Ormanları' projesini hayata geçiriyor. Başkan Hürriyet, arılar için nektar ve polen kaynağı olan bitki yoğunluğunun yer aldığı belediyeye ait arazilerde arıcılık faaliyetlerinin başlatılacağını duyurdu. Bal ormanlarının kent istihdamına ve ekonomisine büyük katkı sağlaması hedefleniyor.


Başkan Hürriyet'in ana üretim planında yer alan bir diğer proje ise hayvancılığı desteklemek amacıyla yem bitkilerinin yetiştirilmesi oldu. Hayvancılığın kanayan yarası haline gelen ve fiyatları sürekli artan yem bitkilerini belediye bünyesinde yetiştirilmesi besicileri ekonomik anlamda oldukça rahatlatacak. Besicilerin ve çiftçilerin üretimde yalnızlaşmaması için yem bitkilerinin yetiştirilmesine destek verecek olan İzmit Belediyesi, tarım ve hayvancılığı katkı sunacak.


Başkan Hürriyet'in ana üretim planında son olarak sera ve fide üretimi yer aldı. Hem üretimin hem üreticinin destekleneceği bu proje ile üreticiden aldığı ürünü halkla buluşturan esnafta rahat bir nefes alacak. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, Hürriyet, İzmit, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:32 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Tescilli güzel, futbolculardan vazgeçmiyor! Aradığı aşkı buldu Tescilli güzel, futbolculardan vazgeçmiyor! Aradığı aşkı buldu         
17:03
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı         
16:56
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi         
16:54
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı         
16:44
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı         
16:38
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek         
16:20
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik         
15:54
Koronavirüs, Yeni Zelanda'da +18 oyuncak satışlarını patlattı Koronavirüs, Yeni Zelanda'da +18 oyuncak satışlarını patlattı         
15:54
Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı         
15:50
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek         
15:40
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın         
15:21
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu         
15:19
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim         
15:15
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir         
15:14
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti         
15:11
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü         
15:05
Kim Kardashian'ın koronavirüs isyanı: Misafir odasında saklanıyorum millet! Kim Kardashian'ın koronavirüs isyanı: Misafir odasında saklanıyorum millet!         
15:05
Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı         
14:46
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı         
14:29
Son dakika: Bakan Soylu'dan Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt         
14:22
Ünlü model Anna Modler'in köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı Ünlü model Anna Modler'in köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı         
14:22
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı         
14:14
Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı         
14:06
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi         
14:01
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu         
13:41
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı         
13:24
Koronavirüs savaşçıları maskelerini çıkardı! Yüzleri yara içinde kalan sağlık çalışanlarının tek bir isteği var Koronavirüs savaşçıları maskelerini çıkardı! Yüzleri yara içinde kalan sağlık çalışanlarının tek bir isteği var         
13:13
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak         
13:08
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak         
13:07
Hiçbir önlem almayan İsveç'in Hiçbir önlem almayan İsveç'in "Koronavirüs kumarı", bilim insanlarını endişelendiriyor         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2020 17:14:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit Belediyesi halk için üretime başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]