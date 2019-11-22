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İzmit Belediyesi Nermin teyzenin evini yeniliyor

6 saat önce

İzmit Belediyesi, iki zihinsel engelli oğlu ile birlikte hayatını sürdüren Nermin Kutlu'nun kötü koşullarda yaşadığı evinde tadilat çalışmalarını başlattı.

İzmit Belediyesi Nermin teyzenin evini yeniliyor, System.String[]

İzmit Belediyesi, iki zihinsel engelli oğlu ile birlikte hayatını sürdüren Nermin Kutlu'nun kötü koşullarda yaşadığı evinde tadilat çalışmalarını başlattı.


İzmit Belediyesi iki zihinsel engelli oğluyla zor şartlarda yaşamını sürdüren Nermin Kutlu'ya yardım elini uzattı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in vekillik döneminden buyana destek olduğu ailenin kötü koşullarda yaşadığı evinde tadilat çalışmaları başlatıldı.


İki zihinsel oğluyla kirada oturan ve geçtiğimiz yıl eşini kaybeden 51 yaşındaki Nermin Kutlu'nun yaşadığı evin kötü şartlarda olmasına İzmit Belediyesi kayıtsız kalmadı. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri bir hafta sürecek olan tadilat çalışmalarına başladı. Ailenin daha iyi koşullarda hayatını sürdürebilmesi adına çalışmalar titizlikle gerçekleştirilirken zihinsel engelli iki kardeş bir haftalık tadilat sürecinde mağdur bırakılmadı.


İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tadilat süresince çocukların evde olması uygun olmayacağı için Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri ile iletişime geçildi. Zihinsel engeli bulunan iki kardeş evin tadilatı bitene kadar Akmeşe Rehabilitasyon Merkezi'ne misafir olarak yerleştirildi. Çocuklarının geçici süreliğine güvenli bir alana alınmasının ve bundan sonra çocuklarıyla daha iyi koşullarda yaşayacak olmanın heyecanını yaşayan Nermin Kutlu kendisine yardım eli uzatan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'e ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:54 Kaynak: İHA
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