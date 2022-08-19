Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

19.08.2022 23:34
Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İzmit ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İzmit ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Cumhuriyet Caddesi Ömerağa Mahallesi üzerinde seyreden yabancı uyruklu sürücü idaresindeki 34 DSD 286 plakalı otomobil yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 AKD 214 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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