Seçim programlarında vatandaşların ev ziyareti isteklerine cevap veren AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Yenidoğan Mahallesi'nde Kardelen Sitesi'nin konuğu oldu. Site sakinlerinden Zeynep Konakcı'nın evinde kadınlarla bir araya gelen Sibel Gönül ilgi ile karşılandı. Ziyarete; Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı da eşlik etti. Gönül'ü misafir eden Yenidoğanlılar, "İzmit'in gönlü olsun O da Sibel Gönül olsun" dedi.

"GÖNÜLDEN GÖNÜLE YOL YAPMAYA GELDİK"

Yenidoğanlılarla olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Sibel Gönül, "Benim derdim var diyene senin derdin yok demeyeceğiz. 7/24 çözüm odaklı belediye olacağız. Şeffaf ve tasarruflu yönetim şekilleriyle kendi kaynaklarını sağlayan belediye olacağız. Bizler anayız. Analar koruyucudur. Evlatlarını sağlıklı ve huzurlu olması için gözetir. Bizler de İzmit'imizi her zaman koruyup kollayacağız" diye konuştu.

BİLGİ, TECRÜBE VE EKİP İŞİDİR

Açıklamalarına devam eden başkan adayı Gönül, "Ben Kocaeli'nin ikinci kadın milletvekili oldum. Şimdi Allah izin verir, sizler de takdir ederseniz ikinci kadın belediye başkanı olacağım. Bilgi, beceri ve ekip, hepsi bizde var. Büyükşehir olmadan ilçe belediyelerinin yapabilecekleri sınırlıdır. Dolayısıyla bu uyumun mutlaka olması lazım" ifadelerini kullandı.

"BU EMANET ŞİMDİ SİZİN"

"İzmit'e artık Sibel Hanım ile birlikte bir kadın ve mimar eli değsin" diyerek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Bizler görev yaparken hanelerinizin bir aile üyesi olarak kendimizi kabul ettik. Sizlerin bu seçimde Sibel Gönül kardeşimizi destekleyeceğinize inanıyorum. Bu emanet şimdi sizin. Hiç tereddüt etmeden emanetimize desteklerinizi verin" şeklinde konuştu