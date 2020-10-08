İzmit'te ata tohumları gelecek nesillere aktarılacak - Son Dakika

İzmit'te ata tohumları gelecek nesillere aktarılacak

08.10.2020 12:11
İzmit'te ata tohumları gelecek nesillere aktarılacak, System.String[]

Yerel tohumu korumak, çoğaltmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışan İzmit Belediyesi, ilçedeki köylerden topladıkları ata tohumlarının üretimini yaparak çiftçiye dağıtacak.

Yerel tohumu korumak, çoğaltmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışan İzmit Belediyesi, ilçedeki köylerden topladıkları ata tohumlarının üretimini yaparak çiftçiye dağıtacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğü ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri İzmit'in birçok köyünden topladığı değerli tohumları bir araya getirmeye devam ediyor. İzmit Belediyesi, liyakat usulü işe başlayan ziraat mühendislerinin büyük emekleriyle bir yandan tarımsal bahçeleri güçlendirirken bir yandan da gelecek nesil için ata tohumu üretimi gerçekleştiriyor. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından İzmit'in köylerinden toplanan ata tohumları gelecek nesillerin daha sağlıklı beslenmesi için toplanmaya ve biriktirilmeye devam ediyor.

Yakın zamanda üretiminin daha da arttırılarak çiftçilere dağıtılacağını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Kırsal kalkınma ve tarımsal faaliyetler bizim için önemli. Toprak büyük zenginlik ve bu zenginliği işlemezsek katma değer üretecek çalışmaları da hayata geçiremeyiz. Biz de toprağı ve tarımsal üretimi önemsiyoruz. Kırsal Hizmetler bünyesinde çalışan ziraat mühendisi arkadaşlarımız sağ olsunlar tarımsal bahçelerimizde ekim konusunda ciddi bir mücadele veriyorlar. Kış hazırlığını da tamamladılar. Bunların yanı sıra ata tohumları bizim için çok kıymetli. Özellikle doğal ve atadan kalma tohumların daha fazla çoğaltılması, tarıma ve çiftçiye kazandırılması gerekiyor. Arkadaşlarımız ata tohumlarının biriktirilmesi ve çoğaltılması noktasında çalışma başlattılar. Şuan elimizde 5 çeşit ata tohumu var. Bunları daha da çoğaltacaklar. Kentin ve ülkenin birçok yerinden ata tohumlarını toplayarak tarımsal üretim bahçelerimizde çoğaltılması noktasında çalışmalarını yürütecekler. Ardından tohumlarımızı çiftçilere dağıtacağız ve gelecek nesil için daha sağlıklı sebze ve meyveler üretilmesini noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

İzmit'te ata tohumları gelecek nesillere aktarılacak
İzmit'te ata tohumları gelecek nesillere aktarılacak

İzmit Belediyesi, Nesil, yerel, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmit'te ata tohumları gelecek nesillere aktarılacak - Son Dakika

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