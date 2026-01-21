İzmit\'te Bıçakla Ölüm: Arkadaş Katil Oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alışveriş merkezinin otoparkında tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen kişi toprağa verildi.

Olay, dün Körfez Mahallesi Berk Sokak'taki AVM'nin kapalı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, A.K. ile arkadaşı Ferhat Ozan Yıldırım arasında şakalaşma ile başlayan diyalog bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Çıkan kavgada A.K., motosikletin sepetinden aldığı bıçakla Yıldırım'ı karın bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli A.K., polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cenazesi ailesi tarafından alınan Ferhat Ozan Yıldırım, Körfez ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KOCAELİ