İzmit\'te Otopark Kavgası: Arkadaş Bıçakla Öldürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kapalı otoparkta bir kişi, şakalaşırken birden kavgaya tutuştuğu arkadaşını karnından bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Körfez Mahallesi Berk Sokak'taki bir kapalı otoparkta meydana geldi. A.K., otoparkta şakalaştığı arkadaşı Ferhat Ozan Yıldırım ile bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boğuşma sırasında A.K. motosikletin sepetinden aldığı bıçakla Ferhat Ozan Yıldırım'ı karınından yaraladı. Yıldırım kanlar içinde yere yığılırken, A.K. ise kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu A.K., olayda kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ