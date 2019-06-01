İznik'de koyunlarını otlatırken kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyor
14 dakika önce
İznik'de koyunlarını otlatırken kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyorBursa'nın İznik İlçesinde dün sabah saatlerinde koyunları otlatmak için evinden çıkan 59 yaşındaki Ahmet Sağdıç'ı arama çalışmaları devam ediyor.
İznik
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:59 Kaynak: DHA
'de koyunlarını otlatırken kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyor Bursa
'nın İznik İlçesinde dün sabah saatlerinde koyunları otlatmak için evinden çıkan 59 yaşındaki Ahmet Sağdıç'ı arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma
ve AFAD
ekipleri tarafından gün boyu sürdürülen çalışmalarda İznik gölü kıyısında Sağdıç'ın şapkasını bulurken, gölette de boğulmuş bir koyun olduğu görüldü. Geç saatlere kadar yürütülen çalışmalarda kayıp çobana ilişkin başka bir iz bulunamadı. Bunun üzerine çalışmalarına 05.00'te ara veren ekipler, gün ağarınca çalışmalara tekrar başladı. Arama çalışmalarına kayıp çobanın Ahmet Sağdıç'ın köpeği 'Duman'ın da eşlik ettiği görüldü.
Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla geldiler! 1 dakikada 150 bin TL'lik soygun
Bursa'da gölette kaybolan çobanın cesedi bulundu
Binali Yıldırım'dan canlı yayında "Kadir Topbaş" yanıtı
Belediye borçlarına 4 ay kesinti olmayacak