Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma ekiplerince şüpheli şahsın evinde yapılan aramada kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve mermi ele geçirildi.
İznik ilçesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın evinde arama gerçekleştirildi. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 23 adet 7.65 mm tabanca mermisi, 24 adet av tüfeği mermisi ele geçirildi. Şüpheli G.E. (39) Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. - BURSA
Son Dakika › 3-sayfa › İznik'te Şüpheli Evinde Silah ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika
