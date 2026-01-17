İznik'te Şüpheli Evinde Silah ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika
3-sayfa

İznik'te Şüpheli Evinde Silah ve Mermi Ele Geçirildi

İznik\'te Şüpheli Evinde Silah ve Mermi Ele Geçirildi
17.01.2026 13:14
Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma, şüphelinin evinde silah ve mermi buldu, gözaltına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma ekiplerince şüpheli şahsın evinde yapılan aramada kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve mermi ele geçirildi.

İznik ilçesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın evinde arama gerçekleştirildi. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 23 adet 7.65 mm tabanca mermisi, 24 adet av tüfeği mermisi ele geçirildi. Şüpheli G.E. (39) Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa İznik'te Şüpheli Evinde Silah ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: İznik'te Şüpheli Evinde Silah ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika
