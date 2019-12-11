Son Dakika Haberleri: İznik'te "tarım" toplantısı
Son Dakika Ekonomi İznik'te 'tarım' toplantısı - Son Dakika Ekonomi

İznik'te "tarım" toplantısı

1 saat önce

İznik Ticaret ve Sanayi Odası 4. Meslek Grubunca istişare toplantısı düzenlendi.

İznik'te

İznik Ticaret ve Sanayi Odası 4. Meslek Grubunca istişare toplantısı düzenlendi.

İlçede bir tatil köyünün sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bitkisel Şube Müdürü Ömer Doğan, İznik Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dede, Meclis Başkanı Hüseyin Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Sema Sarğın Hatipoğlu, 4. Meslek Komitesi Meclis Üyesi ve Tarım Temsilcisi Mehmet Yıldız ile meslek grubunun diğer üyeleri katıldı.


Toplantıda zirai ilaç, hayvancılık, kalkınma kooperatifleri ve tarım sektörünün sorunları ile çözüm önerileri ele alındı.

Zirai ilaç ve gübre bayilerinin mevzuattan kaynaklanan sıkıntılarına değinen Aygül, kamera takibinin kapalı devre sistemle bir ay öncesi ve bir ay sonrasını kapsayacak şekilde kaydının tutulabileceğini, mevzuatın getirdiği diğer yükümlülüklerle ilgili bakanlık nezdinde çalışmalarının devam ettiğini, yeni düzenleme yapılması halinde İznikli çiftçilere bilgi verileceğini söyledi.


Grup üyelerinin sıkıntılarını aktardığı toplantıda ayrıca Zeytin Yasası ile ilgili düzenleme konusunda destek istendi.

Hamit Aygül, İznik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

57 yıllık televizyona 10 bin lira değer biçildi
Garanti BBVA 323,3 milyon liralık takipteki kredilerini sattı Hintli şirket, hava kirliliğini fırsat bilip temiz hava satmaya başladı Tosuncuk'un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 12:30:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İznik'te "tarım" toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]