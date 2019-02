İzocam'dan 150 Milyon Dolarlık İhracat Hedefi

HANDAN GÜNEŞ - İzocam Genel Direktörü Levent Gökçe , son 5 yılda ihracattan elde ettikleri satış gelirinin 160 milyon doları bulduğunu belirterek, "Gelecek 5 yılda toplamda 150 milyon doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyoruz." dedi.AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Gökçe, yalıtımın farklı uygulama modellerine (ısı yalıtımı, gürültü kontrolü, akustik ve yangın güvenliği) ve alanlarına yönelik (konut, sanayi, tesisat, dayanıklı tüketim malları) yalıtım ürünleri tasarlayan, üreten ve pazara sunan, 53 yıllık tecrübeleri ile sektörün lider firması olduklarını aktardı.Gökçe, geniş ürün yelpazesine sahip ve her ihtiyaca uygun yalıtım çözümleri sunabilen öncü bir marka olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:"Zeminden, cephe ve çatıya, duvar ve döşemeden tesisata kadar her uygulama alanı için nitelikli yalıtım malzemeleri üretiyoruz. İzocam ürünleri, bir konuta içeriden uygulanabilecek yalıtımdan sanayi yapılarına, okul ve hastanelere kadar her binanın ve tesisatın yalıtım ihtiyacına etkin bir şekilde çözüm sunuyor. Bina ve tesisat için yalıtım malzemeleri üretmenin yanı sıra vagonlardan evlerimizde kullanılan fırınlara, yangın kapılarından güneş kolektörlerine kadar geniş bir alanda ısı, ses ve yangın yalıtım ürünleriyle sektörde faaliyet göstermekteyiz."Ürün gamı içinde lojistikten, soğuk hava depolarına özel ürettikleri yalıtım malzemelerinin de yer aldığını vurgulayan Gökçe, "Bizi ayrıştıran en önemli nokta ülkemizde ve dünyada yalıtım sektöründe 7 farklı ürünü aynı çatı altında üretebilen tek şirket konumundayız. Ürün portföyümüzde; cam yünü, taş yünü, ekstrüde polistiren (foamboard), ekspande polistiren (izopor ve izopor plus), kauçuk köpük (izocam flex), polietilen köpük (izocam peflex), pu/pır/taş yünü yalıtımlı sandviç panel (izocam tekiz) ile trapez levha bulunuyor." diye konuştu.- " İstanbul Havalimanı'nda İzocam ürünleri tercih edildi"İzocam Genel Müdürü Gökçe, havacılıkta geleceğin kapılarını aralayacak İstanbul Havalimanı'nın temelden çatıya, ısıtma tesisatından havalandırma kanallarına kadar yalıtıma ihtiyaç duyulan birçok alanında İzocam ürünlerinin tercih edildiğini söyledi.İzocam olarak bundan büyük bir gurur duyduklarını vurgulayan Gökçe, "İstanbul Havalimanı Türkiye 'de inşası gerçekleştirilen en önemli projelerden biri. Temel yalıtımında İzocam foamboard ürünleri ve ısı merkezinde İzocam cam yünü ve elastomerik kauçuk boru kullanıldı. Projenin havalandırma sisteminde de yine İzocam cam yünü ve taş yünü yalıtım ürünleri tercih edildi. Çatı yalıtımı için 400 bin metrekare cam yünü levha ve cam yünü çatı şiltesi sağladık." şeklinde konuştu.Gökçe, çatıda kullanılan cam yününden temelde uygulanan foamboard ürününe kadar İzocam ürünlerinin tercih edildiği projede, ısıtma tesisatından, havalandırma kanallarında uygulanacak yalıtıma kadar, İzocam'ın ürün yelpazesi ve uzmanlığından yararlanılmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini anlattı.- " Kuzey Afrika 'da yeni bayilikler vermeyi sürdürüyoruz"Levent Gökçe, 2018 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla net satışlarının yüzde 28 arttığını belirterek, "Bu yıl ilk çeyrekte ciromuzu yüzde 50, operasyonel karımızı ise yüzde 100'ün üzerinde artırdık. İlk 9 aylık döneminde ise faaliyet karımızda 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 97 artış gerçekleşti." diye konuştu.Gökçe, "Toplam yalıtım pazarı içerisinde yüzde 20'ye yakın bir payımız var ve bu oranla pazar lideri olma konumumuzu güçlü bir şekilde sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.İnovasyonu oldukça önemsediklerini ve her yıl yeni ürünler geliştirerek pazara sunduklarını dile getiren Gökçe, "Bu anlamda bizim takip ettiğimiz bir başarı göstergemiz de var; yeni ürünlerin ciromuz içindeki payı, yani 'inovasyon katsayısı'. İnovasyon katsayısına göre yeni ürünlerin ciromuz içindeki payı şu an 15. Bu rakamı artırma hedefimizi koruyoruz." şeklinde konuştu.Gökçe, ihracat tarafında Orta Doğu ve Balkanlar'da yalıtım sektörünün öncü firmaları arasında yer aldıklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar 100'ü aşkın ülkede çözüm sunmuş olan bir firma olarak 20 yerleşik bayimiz ile ihracat faaliyetlerimize devam ediyoruz." dedi.2017 yılında 22,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerine işaret eden Gökçe, son 5 yılda ihracattan elde ettikleri satış gelirinin 160 milyon doları bulduğunu ve gelecek 5 yıl toplamda 150 milyon doların üzerinde ihracat yapmayı hedeflediklerini anlattı.Gökçe, yurt dışındaki çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:"Özellikle Orta Afrika 'da pazar faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. 2017'de Gana 'da bulunan 5 milyon yolcu/yıl kapasiteli Akra Kotoka Terminal Binası için ürün tedariki gerçekleştirdik. Akra Kotoka Uluslararası Havaalanı'nın genişletilmesi projesi için XPS, kauçuk ve taş yünü levha tedarik ettik. Ürünlerimiz dış cephe yalıtımı, çatı yalıtımı ile elektromekanik tesisat için kullanıldı. Diğer taraftan 2019 AFCON Afrika Uluslararası Kupası'nın karşılaşmalarının yapılacağı Kamerun 'daki Japoma Spor Kompleksi Projesi'nde de İzocam ürünleri tercih edildi. Projenin stadyum alanının inşası için İzocam foamboard ve İzopor ürünleri tercih edildi." İhracat pazarında yeni pazar arayışlarının bu yıl da süreceğinin altını çizen Gökçe, "Özellikle son iki yılda odaklandığımız Orta Afrika'ya yoğunlaşmaya devam edeceğiz. Kuzey Afrika ülkelerinde yeni bayilikler vermeyi sürdürüyoruz ve diğer taraftan da BDT ülkelerindeki tanıtım faaliyetlerimiz artarak devam ediyor." diye konuştu.- "7 farklı ürünü aynı çatı altında üretiyoruz"Levent Gökçe, firmanın tercih edilmesindeki etkenlere değinerek, "Öncelikle ürün portföyümüzde çok çeşitli yalıtım malzemeleri var ve 7 farklı ürünü aynı çatı altında üretiyoruz. Bu, böyle büyük projelerde önemli bir avantaj sağlıyor. Ürünlerimizin tartışılmaz kalitesi de tercih edilmelerinin ana nedenlerinden birisi." şeklinde konuştu.Ayrıca, İzocam olarak sadece ürün temin etmekle kalmadıklarını projelere danışmanlık hizmeti de verdiklerini vurgulayan Gökçe, İstanbul Havalimanı projesinde hangi ürününün neden tercih edilmesi gerektiği bilgilerini paylaştıklarını söyledi.Gelecek dönemde sadece mevcut ürün gamını kullanarak değil, yeni teknolojileri de hayata geçirerek yol kat edeceklerine işaret eden Gökçe, şunları kaydetti:"Ar-Ge yeni dönemde İzocam'ın hayatında daha çok yer alacak. Yeni ve gelişmiş bir Ar-Ge laboratuvarı oluşturma planımızın olduğunu da eklemek isterim. Ar-Ge çalışmalarımızı, sektörün ve kullanıcıların beklentilerine en iyi şekilde yanıt verebilecek ölçüde yürütüyoruz. Diğer taraftan yalıtım sektörünün dünyadaki gelişimini yakından takip ediyoruz. Üretim teknolojileri anlamında yalıtım sektöründe, dünyada çalışmaları takip edilen Isover'in deneyiminden faydalanarak, yeni üretim yöntemlerini ülkemize taşıyoruz."Gökçe, 2018 yılında Ar-Ge çalışmaları sonucunda yeni ürünler geliştirdiklerine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:"İzocam Ara Bölme Levhası (ABL) hafif ara bölmelerde kullanılmak üzere geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak geliştirildi. ABL, doğal içeriği ile toz yapmayan yapısı ve kolay kesimiyle rahat ve sağlıklı çalışma ortamları yaratıyor. Ayrıca, hızlı uygulama ile zamandan tasarruf sağlıyor. Düşük ısı iletim katsayısı ile İzocam Ara Bölme Levhası, farklı sıcaklık ve zamanlarda iklimlendirilen hacimler arasında da enerji verimli ara duvarların teşkil edilmesini sağlıyor, enerji tasarrufu ve konforu artırıyor.Daha fazla ısıl konfor, sürdürülebilirlik ve kalite için geliştirdiğimiz İzocam Yeni Cephe Levhası ise bir yüzeyi siyah cam tülü kaplı bir ürün ve giydirme cephe sistemlerde, cam, granit, mermer, alüminyum, ahşap gibi cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan bir ürünümüz. 35 mW/mK iletkenliğe sahip olarak tasarladığımız bu ürünle enerji verimliği konusunda oldukça iddialıyız."