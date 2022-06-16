İzolasyon malzemeleri alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzolasyon malzemeleri alev alev yandı

16.06.2022 18:14

Düzce'de inşaat halindeki binanın zemin katındaki izolasyon malzemeleri alev alev yandı.

Düzce'de inşaat halindeki binanın zemin katındaki izolasyon malzemeleri alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Uzun Mustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda inşaat halindeki binanın zemin katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, zemin katta bulunan izolasyon malzemeleri bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(Selçuk Akyol – Enes Bektaş - İHA)

İzolasyon malzemeleri alev alev yandı
İzolasyon malzemeleri alev alev yandı
İzolasyon malzemeleri alev alev yandı
İzolasyon malzemeleri alev alev yandı
İzolasyon malzemeleri alev alev yandı

YORUMLAR
500
Boş araziye terk edilen minibüs alev alev yandı Boş araziye terk edilen minibüs alev alev yandı Kağıthane'de apartmanın çatısı alev alev yandı Kağıthane'de apartmanın çatısı alev alev yandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzolasyon malzemeleri alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "En çürük siyasetçi" demesi üzerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Yine küfür etmişsin
16:47 Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
18:09 Polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
18:04 Hakan Çalhanoğlu için dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United harekete geçti
17:51 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin gösterdiği çaba hakkında konuştu
17:44 "Pastırma bizim" tartışmasında sonuç çıktı! Tescili alan ilimiz Sivas oldu
17:39 D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Sağlık alanında projelerimiz var
17:38 43 ilde eş zamanlı "Dümen" operasyonu başlatıldı! Holding sahibi ve çalışanları da gözaltına alındı
17:27 Sevgilisini öldürdükten sonra emniyete götüren sanık: Olay planlı değildi
17:03 Eski Cimbomlu Bruma resmen Fenerbahçe'de! Satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 19:07:13. #1.12#
SON DAKİKA: İzolasyon malzemeleri alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement