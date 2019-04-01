Son Dakika Haberleri: İzto Başkanı Özgener Açıklaması

İzto Başkanı Özgener Açıklaması

1 dakika önce

Yerel seçimlerle ilgili değerlendirmede bulunan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir'deki seçim kampanyaları her zaman olduğu gibi tüm Türkiye'ye örnek oldu.

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Yerel seçimlerle ilgili değerlendirmede bulunan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir'deki seçim kampanyaları her zaman olduğu gibi tüm Türkiye'ye örnek oldu. Tüm adaylar projelerini anlattı. Siyasetin içinde kalarak, İzmir ve Türkiye'nin geleceğini düşünerek kampanya sürecini yönettiler" dedi. Özgener, istihdam seferberliğine vurgu yaptı.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yerel seçimlerle ilgili değerlendirme yaptı. Özgener, "İzmir'deki seçim kampanyaları her zaman olduğu gibi tüm Türkiye'ye örnek oldu. Tüm adaylar projelerini anlattı. Siyasetin içinde kalarak, İzmir ve Türkiye'nin geleceğini düşünerek kampanya sürecini yönettiler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve ilçe belediye başkanlarımızın kampanya sürecinde vaat ettiklerini yapmalarını diliyoruz. İzmir Ticaret Odası olarak İzmir projelerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"İstihdam seferberliğini oldukça önemsiyoruz"

İzmir'deki projelerin ve kent refahının iyileştirilmesinin önemine vurgu yapan Özgener, şunları söyledi: "Ancak istihdam oluşturacak ve gelirleri artıracak projeler, en çok ilgi duyulan projeler oldu. En önemli önceliğimiz, meslek edinme ve istihdam sağlama. Bu nedenle istihdam seferberliğini oldukça önemsiyoruz. Üyelerimizin ve İzmir iş dünyasının yeni nesil istihdam teşviklerine, dış ticaret, girişimcilik konularındaki desteklere daha fazla odaklanmalarını öneriyorum. Vaat edilenler, önerilenler, yapılmak istenenler elbette Türkiye'nin geleceği için çok önemli. Kentler artık ülke ekonomilerinden daha fazla konuşuluyor, kentlerin marka değeri gün geçtikçe önem kazanıyor."

"Hep beraber ileriye adımlar atmalıyız"

Demokrasi standardını yükseltmeyi hedefleyen, yerli ve yabancı sermayeye güvence veren bir perspektifin ortaya konmasının en önemli beklentileri arasında olduğunu kaydeden Özgener, "Bu sayede, sermayenin de kendini güvende hissedeceği ve bundan dolayı ülkemizin güvenli bir yatırım limanı olmak üzere çalışmalar yapması gerektiği düşüncesindeyiz. İzmir'in model bir kent olması için, girişimciliğin, endüstri 4.0'ın, kentimizi tüm Türkiye'ye öncü olarak konumlandırarak desteklenmesi gerekiyor. Ekonomik gelişim kentimiz ve ülkemiz için her şeyden önemli, belirsizliklerin giderip hep beraber ileriye adımlar atmalıyız. Yerel seçim sonuçlarının bir kez daha hayırlı olmasını diliyor, seçimde başarılı olan adayları tebrik ediyor, yarışan tüm adaylara ise emeklerinden, İzmir'e kattıklarından dolayı teşekkür ediyorum." - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:12 Kaynak: İHA

Ekonomi
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